Zusammenstoß

Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Senior fährt mit seinem Wagen durch Steinheim. Doch dann will ein Junge mit seinem Tretroller die Fahrbahn überqueren.

Ein Rettungshubschrauber hat einen verletzten Jungen von Steinheim ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber hat einen verletzten Jungen von Steinheim ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Steinheim am Albuch (dpa/lsw) - Ein Kind ist in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) vom Wagen eines Seniors erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Siebenjährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Kind hatte am Montag mit einem Tretroller eine Straße auf einem Fußgängerüberweg überquert. Der 79-jährige Autofahrer hatte das Kind laut Polizei übersehen.

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