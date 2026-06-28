Auto prallt frontal mit Notarztfahrzeug zusammen
Der Wagen eines Notarztes steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Landstraße. Ein junger Autofahrer stößt frontal damit zusammen.
Pommertsweiler (dpa/lsw) - Ein Auto ist frontal mit einem Notarztfahrzeug im Ostalbkreis zusammengestoßen. Das Notarztfahrzeug habe in der Nacht auf der Gegenspur einer Landstraße bei Pommertsweiler mit eingeschaltetem Blaulicht gestanden, teilte die Polizei mit. Dort sei ein gestürzter Fahrer eines E-Scooters versorgt worden.
Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt der 26 Jahre alte Autofahrer den Angaben nach leichte Verletzungen. Die Beamten bemerkten demnach bei der Unfallaufnahme, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten kassierten seinen Führerschein ein.