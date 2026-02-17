Rettungswagen prallt mit Auto zusammen - fünf Verletzte
Ein Rettungsfahrzeug will eine Patientin schnell ins Krankenhaus bringen und stößt dabei heftig mit einem Kleinwagen zusammen. Mehrere Menschen werden leicht verletzt - auch die Frau im Rettungswagen.
Seligenstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto sind bei Seligenstadt fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Rettungsfahrzeug soll mit Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs gewesen sein, um eine Frau in ein Krankenhaus zu bringen, heißt es im Polizeibericht aus Offenbach.
Der Rettungswagen sei von der Autobahn 3 auf die Landstraße 3121 Richtung Seligenstadt und bei roter Ampel in eine Kreuzung gefahren. Dort stieß er mit dem Kleinwagen einer 23 Jahre alte Fahrerin zusammen, die bei Grün auf die Kreuzung gefahren war. Ob sie Blaulicht und Einsatzhorn nicht wahrgenommen hat, war zunächst unklar.
Durch die Wucht der Kollision sei der Rettungswagen umgekippt und gegen einen Ampelmast geprallt. Dieser stürzte um und beschädigte einen Lastwagen. Der 31 Jahre alte Lastwagen-Fahrer blieb aber unverletzt.
Die 23 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens und die Patientin jedoch leichte Verletzungen. Die Frau wurde von einem anderen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem verunglückten Rettungsfahrzeug sei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden, die Polizei geht von Totalschaden aus.