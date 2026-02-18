Nach Kollision mit Rettungswagen: Zeugen gesucht

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nach der Kollision zwischen einem Rettungswagen und einem Auto im Kreis Offenbach sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen könne, werde gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden, hieß es.

Es gehe nun darum, die Hintergründe und den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, sagte ein Sprecher der Polizei Südosthessen.

Bei dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag waren mehrere Menschen leicht verletzt worden. Das Rettungsfahrzeug soll den Angaben zufolge mit Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs gewesen sein, um eine Frau in ein Krankenhaus zu bringen.

Rettungswagen kippt um und prallt gegen Ampelmast

Der Rettungswagen war auf der Landstraße 3121 Richtung Seligenstadt unterwegs und fuhr bei roter Ampel in eine Kreuzung. Dort stieß er mit dem Kleinwagen einer 23 Jahre alten Fahrerin zusammen, die bei Grün auf die Kreuzung gefahren war. Ob sie Blaulicht und Einsatzhorn nicht wahrgenommen hatte, war zunächst unklar.

Durch die Wucht der Kollision sei der Rettungswagen umgekippt und gegen einen Ampelmast geprallt. Dieser stürzte um und beschädigte einen Lastwagen. Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Rund 300.000 Euro Schaden

Die 23 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens und die Patientin erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde von einem anderen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.