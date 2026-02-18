Unfall

Nach Kollision mit Rettungswagen: Zeugen gesucht

Ein Rettungswagen will eine Patientin schnell ins Krankenhaus bringen und stößt dabei heftig mit einem Kleinwagen zusammen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können.

Nach dem Unfall mit einem Rettungswagen sucht die Polizei jetzt Zeugen (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Nach dem Unfall mit einem Rettungswagen sucht die Polizei jetzt Zeugen (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nach der Kollision zwischen einem Rettungswagen und einem Auto im Kreis Offenbach sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen könne, werde gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden, hieß es. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es gehe nun darum, die Hintergründe und den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, sagte ein Sprecher der Polizei Südosthessen. 

Bei dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag waren mehrere Menschen leicht verletzt worden. Das Rettungsfahrzeug soll den Angaben zufolge mit Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs gewesen sein, um eine Frau in ein Krankenhaus zu bringen.

Rettungswagen kippt um und prallt gegen Ampelmast

Der Rettungswagen war auf der Landstraße 3121 Richtung Seligenstadt unterwegs und fuhr bei roter Ampel in eine Kreuzung. Dort stieß er mit dem Kleinwagen einer 23 Jahre alten Fahrerin zusammen, die bei Grün auf die Kreuzung gefahren war. Ob sie Blaulicht und Einsatzhorn nicht wahrgenommen hatte, war zunächst unklar. 

Durch die Wucht der Kollision sei der Rettungswagen umgekippt und gegen einen Ampelmast geprallt. Dieser stürzte um und beschädigte einen Lastwagen. Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. 

Rund 300.000 Euro Schaden

Die 23 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens und die Patientin erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde von einem anderen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Den Angaben nach entstand insgesamt ein Schaden von rund 300.000 Euro, so geht die Polizei bei dem Rettungswagen von einem Totalschaden aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rettungswagen prallt mit Auto zusammen - fünf Verletzte
Unfall

Rettungswagen prallt mit Auto zusammen - fünf Verletzte

Ein Rettungsfahrzeug will eine Patientin schnell ins Krankenhaus bringen und stößt dabei heftig mit einem Kleinwagen zusammen. Mehrere Menschen werden leicht verletzt - auch die Frau im Rettungswagen.

17.02.2026

Mann nach Unfall mit Rettungswagen im Krankenhaus gestorben
Unfall im Kreuzungsbereich

Mann nach Unfall mit Rettungswagen im Krankenhaus gestorben

Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen war ein 84-Jähriger schwer verletzt worden. Nun ist er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Polizei und Gutachter untersuchen den Unfall.

01.02.2026

Mannheim: Unfallflucht mit 120.000 Euro Schaden – Polizei sucht Kleinwagen
Busfahrer muss ausweichen

Mannheim: Unfallflucht mit 120.000 Euro Schaden – Polizei sucht Kleinwagen

Ein unbekannter Autofahrer hat in Mannheim einen schweren Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Schaden beträgt rund 120.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

29.10.2025

Unfall in Breslauer Straße - Zeugen gesucht
Weinheim

Unfall in Breslauer Straße - Zeugen gesucht

Unfall in Breslauer Straße. Beteiligte machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht Zeugen.

02.01.2024

Zeugen nach unklarem Unfallhergang in Weinheim gesucht
Polizei

Zeugen nach unklarem Unfallhergang in Weinheim gesucht

Nach einem Unfall zwischen einem Audi und einem Ford im Kreuzungsbereich der Ahornstraße/Pappelallee werden Zeugen gesucht.

28.12.2023