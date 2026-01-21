Bild
Unfall

Auto prallt gegen Baum - Fahrer und Verletzter flüchten

In einem Wald bei Hardheim findet die Polizei einen Unfallwagen mit Blutspuren - aber keine Insassen. Doch die Ermittler haben einen Verdacht.

Ein mögliches Unfallopfer in Hardheim ist ins Krankenhaus gekommen - und erzählt eine ganz andere Geschichte. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Ein mögliches Unfallopfer in Hardheim ist ins Krankenhaus gekommen - und erzählt eine ganz andere Geschichte. (Symbolbild)

Hardheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines leeren Unfallwagens mit Blutspuren bei Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer. Ihren Angaben nach haben die Ermittler aber einen Verdacht, um wen es sich bei dem wohl verletzten Mitfahrer handeln könnte. Demnach wurde in der mutmaßlichen Unfallnacht ein 25 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen von zwei anderen Menschen in ein Krankenhaus gebracht. Er berichtete, er habe sich seine Verletzungen bei einem Unfall in einem Haus zugezogen. Laut dem behandelnden Arzt passen seine Verletzungen aber nicht zu dieser Geschichte.

Die Polizei nimmt daher an, dass der Patient nicht angegurtet auf der Rückbank des Unfallwagens saß. An der Hinterseite der Kopfstütze des Beifahrersitzes, am hinteren rechten Fenster und an der hinteren rechten Türverkleidung fanden die Ermittler Blut. Neben den Verletzungen deutet laut Polizei noch anderes darauf hin, dass sich der Krankenhauspatient in dem Unfallwagen befand.

Ein Zeuge hatte das leere Unfallauto am frühen Dienstagmorgen in einem Wald bei Hardheim an einer Eiche stehen sehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen zuvor von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr, gegen eine Buche prallte, sich drehte und gegen einen weiteren Baum prallte. Der Fahrer, mögliche weitere Insassen sowie der verletzte Mitfahrer entfernten sich.

