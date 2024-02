Tödlicher Unfall auf Autobahn 7 nahe Melsungen

Melsungen (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Melsungen in Nordhessen ist am Sonntag ein 38 Jahre alter Mitfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 26 Jahre alte Fahrer an einer Autobahnabfahrt die Kontrolle über den mit fünf Menschen besetzten Wagen. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und die drei weiteren Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe keine Lebensgefahr. Zur Ermittlung der Unfallursache sei ein Gutachter hinzugezogen worden.