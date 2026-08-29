Auto rechts überholt - Motorradfahrer schwer verletzt
Mit zu hoher Geschwindigkeit versuchen zwei Motorradfahrer ein Auto rechts zu überholen. Dabei verliert einer der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine.
Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Überholmanöver ist ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße bei Heidelberg gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige habe zusammen mit einem zweiten, gleichaltrigen Motorradfahrer ein Auto deutlich zu schnell rechts überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam der junge Mann mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.
Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Der zweite Motorradfahrer hielt nach dem Unfall an. Er blieb unverletzt.
Die beiden sollen auch zuvor auf der Bundesstraße bereits mehreren Zeugen durch ihre Fahrweise aufgefallen sein, berichtet die Polizei weiter. Beamte zogen noch an der Unfallstelle die Führerscheine der beiden ein.