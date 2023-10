Auto schleudert in Graben: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nidderau (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Sie saßen alle in einem Auto, das am Mittwochnachmittag von der Straße abkam und in den Graben geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Grund dafür sei noch unklar. Den Angaben zufolge wurde der 74 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Die 71 Jahre alte Beifahrerin und ein fünf Jahre alter Junge seien nur leicht verletzt worden. Alle drei wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.