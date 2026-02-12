Unfälle

Auto stößt mit Lastwagen zusammen – zwei Verletzte

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 31 am Bodensee müssen zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Warum ein Reisebus die Rettungsarbeiten zusätzlich erschwert.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die beiden Schwerverletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Kressbronn (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn im Bodenseekreis mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Autotransporter zusammengestoßen. Die Frau und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. 

Der Fahrer des Lastwagens blieb demnach körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Im Stau vor der Unfallstelle kam es zu Behinderungen der Einsatzkräfte. Den Angaben zufolge versuchten mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus, zu wenden. Der Bus fuhr sich beim Wenden am Straßenrand fest und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Zur Bergung der Schwerverletzten musste deshalb ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden.

Die Straße ist noch vollständig gesperrt. Die genau Unfallursache bleibt vorerst unklar.

