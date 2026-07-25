Zu schnell und alkoholisiert?

Auto stürzt Böschung hinunter und überschlägt sich

Nach einem Unfall in Heidelberg ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen: Das Auto stürzte eine Böschung hinab, alle Insassen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Das Auto blieb auf dem Dach liegen. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Das Auto eines 31-Jährigen ist in Heidelberg eine Böschung hinuntergestürzt und auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer, seine 29 Jahre alte Beifahrerin und ein 32 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige kam demnach vermutlich am Freitag von der Straße ab, weil er zu schnell unterwegs war. 

Die Polizei habe außerdem deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Alle drei Insassen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Dem Fahrer wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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