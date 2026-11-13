Auto überschlägt sich - 19-Jährige verletzt

Leonberg (dpa/lsw) - Eine 19-Jährige hat sich in Leonberg (Kreis Böblingen) leicht verletzt, als sich ihr Auto nachts überschlagen hat. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Fahrerin auf der Stuttgarter Straße kurz eingenickt. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet über eine Böschung auf eine Grünfläche und prallte dort gegen einen Baum. Der Baum wurde entwurzelt, der Wagen blieb auf der Seite liegen.