Auto überschlägt sich - 19-Jährige verletzt
Bei einer nächtlichen Fahrt in Leonberg kommt eine 19-Jährige von der Straße ab. Ihr Auto prallt gegen einen Baum.
Leonberg (dpa/lsw) - Eine 19-Jährige hat sich in Leonberg (Kreis Böblingen) leicht verletzt, als sich ihr Auto nachts überschlagen hat. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Fahrerin auf der Stuttgarter Straße kurz eingenickt. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet über eine Böschung auf eine Grünfläche und prallte dort gegen einen Baum. Der Baum wurde entwurzelt, der Wagen blieb auf der Seite liegen.
Der Sachschaden liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen.