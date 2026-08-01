Auto überschlägt sich – 78-Jähriger schwer verletzt
Ein Senior verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto – dann kommt es zu einem tragischen Unfall. Welchen Verdacht die Polizei zur Unfallursache hat.
Pfullingen (dpa/lsw) - Ein 78-jähriger Mann hat sich bei Pfullingen (Kreis Reutlingen) mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Senior sei vermutlich zu schnell gefahren und in einer engen 180-Grad-Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.
Der Wagen des Mannes sei zunächst auf einen ansteigenden Hang gefahren und anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück geraten. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.
Der 78-Jährige musste am Freitag von der Feuerwehr befreit werden und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden sowohl die Gemarkung neben der Straße als auch Verkehrszeichen beschädigt.