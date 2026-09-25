Unfall

Auto überschlägt sich auf Feld - zwei Männer schwer verletzt

In Nordhessen kommt ein Auto in einer Linkskurve von der Straße ab - und überschlägt sich mehrfach. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Habichtswald (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf einer Landstraße nahe Kassel haben zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Ihr Wagen kam am Donnerstagabend zwischen Habichtswald und Zierenberg in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich auf einem Feld mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den 31 Jahre alten Fahrer und seinen 32 Jahre alten Beifahrer in ein Krankenhaus. Sie schweben nach aktueller Einschätzung aber nicht in Lebensgefahr.

Warum es zu dem Unfall kam, war laut Polizei noch unklar. Ein Gutachter soll die Ermittlungen zum Unfallhergang unterstützen. An dem Auto sei ein Totalschaden entstanden.

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