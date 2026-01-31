Auto überschlägt sich auf glatter Straße
Auf einer glatten Straße kommt ein 18-Jähriger von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich – doch der Fahrer hat Glück.
Untermünkheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Glätte von einer Kreisstraße bei Untermünkheim (Landkreis Schwäbisch Hall) abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Das Auto sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, der 18-jährige Fahrer aber unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von circa 4.000 € am Auto.