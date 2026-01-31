Glätte-Unfall

Auto überschlägt sich auf glatter Straße

Auf einer glatten Straße kommt ein 18-Jähriger von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich – doch der Fahrer hat Glück.

Der junge Autofahrer bleibt unverletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der junge Autofahrer bleibt unverletzt. (Symbolbild)

Untermünkheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Glätte von einer Kreisstraße bei Untermünkheim (Landkreis Schwäbisch Hall) abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Das Auto sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, der 18-jährige Fahrer aber unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von circa 4.000 € am Auto.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich – Alle sieben Insassen unverletzt
Glatte Straße

Auto überschlägt sich – Alle sieben Insassen unverletzt

Winterliche Straßen führen zu einem Unfall im Schwarzwald: Sieben Menschen bleiben unverletzt, obwohl sich ihr Auto überschlägt.

11.01.2026

Auto überschlägt sich auf glatter Straße und landet auf Dach
Unfall

Auto überschlägt sich auf glatter Straße und landet auf Dach

Ein Fahrer verliert auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über sein Auto. Sein Wagen überschlägt sich und landet auf dem Dach – doch das Unglück endet glimpflich.

24.11.2025

Weinheim: Auto überschlägt sich bei Unfall auf K4229 - Fahrer hat Glück im Unglück
Kontrolle verloren

Weinheim: Auto überschlägt sich bei Unfall auf K4229 - Fahrer hat Glück im Unglück

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Weinheim auf der Kreisstraße 4229 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

29.07.2025

Heppenheim: Auto überschlägt sich - Fahrerin unverletzt
Blaulicht

Heppenheim: Auto überschlägt sich - Fahrerin unverletzt

Eine 83-jährige Fahrerin überschlägt mit ihrem Auto auf der B460 und blieb unverletzt.

26.02.2025

Auto überschlägt sich: Fahrer flieht
Rheingau-Taunus-Kreis

Auto überschlägt sich: Fahrer flieht

27.03.2024