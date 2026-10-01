Auto überschlägt sich bei Ausweichmanöver: Zwei Verletzte
Bei einem Ausweichmanöver kommt ein Auto von der Straße ab und überschlägt sich. Fahrer und Beifahrerin werden verletzt.
Langenselbold (dpa/lhe) - Bei einem Ausweichmanöver hat sich bei Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis ein Auto überschlagen. Der 20 Jahre alte Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein 37-Jähriger war am Mittwochnachmittag auf der L3193 in Richtung Langenselbold unterwegs und hatte beim Überholen nach Angaben der Polizei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Dessen Fahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Dabei kam sein Wagen von der Straße ab, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.