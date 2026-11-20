Sinsheim (dpa/lsw) - Auf einer Kreisstraße bei Sinsheim hat sich ein Auto überschlagen und ist wieder auf den Rädern zum Stehen gekommen. An dem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis war nach ersten Erkenntnissen nur ein Fahrzeug beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Ob es Verletzte gibt und was zu dem Unfall führte, ist unklar. Die Straße ist in dem Bereich gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.