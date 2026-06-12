Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich - drei Schwerverletzte

Ein junger Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Im Anschluss kommt er in ein Krankenhaus - ebenso wie seine beiden Mitfahrer.

Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. (Symbolbild)

Eltville (dpa/lhe) - Bei dem Überschlag ihres Autos bei Eltville sind drei junge Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren schwer verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. 

Der 19 Jahre alte Fahrer hatte am späten Donnerstagabend auf einer Kreisstraße bei Rauenthal aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

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