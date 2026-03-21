Fahrer verliert Kontrolle über Auto - Fußgänger tot
Im Norden von Bad Homburg ist ein junger Mann zu Fuß unterwegs, als sich ein Auto auf der Straße überschlägt und ihn rammt. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.
Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Fahrer verlor in der Nacht auf Samstag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß das Auto gegen einen Bordstein, überschlug sich und prallte gegen einen jungen Mann auf dem Gehweg. Dieser starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.