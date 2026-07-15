Auto überschlägt sich bei Starkregen mehrfach auf A81

Singen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und Singen (Landkreis Konstanz) hat sich ein Auto mehrfach überschlagen. Die 44 Jahre alte Fahrerin war am Nachmittag in Richtung Schaffhausen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als plötzlich Starkregen einsetzte, ist ihr Kleinwagen demnach ins Schleudern geraten, überschlug sich mehrfach und durchbrach einen Wildschutzzaun.