Auto überschlägt sich bei Starkregen mehrfach auf A81
Durch plötzlich einsetzenden Starkregen kommt ein Auto auf der A81 im Landkreis Konstanz ins Schleudern. Die Fahrt endet neben der Fahrbahn.
Singen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und Singen (Landkreis Konstanz) hat sich ein Auto mehrfach überschlagen. Die 44 Jahre alte Fahrerin war am Nachmittag in Richtung Schaffhausen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als plötzlich Starkregen einsetzte, ist ihr Kleinwagen demnach ins Schleudern geraten, überschlug sich mehrfach und durchbrach einen Wildschutzzaun.
Das Auto sei schließlich neben der Fahrbahn liegen geblieben. Die 44-Jährige kam den Angaben nach mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sie wurde dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.