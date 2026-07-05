Auto überschlägt sich - Fünf Verletzte

Mücke (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe Mücke (Vogelsbergkreis) sind fünf Menschen verletzte worden, darunter ein Mann schwer. Der 23-Jahre alte Fahrer war mit seinem Wagen nach einer Kurve von der Straße abgekommen und dieser hat sich mehrfach überschlagen. Der Mann wurde dabei in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den 23-Jährigen in eine Klinik.