Fahrer wird schwer verletzt

Auto überschlägt sich - Fünf Verletzte

In einer Kurve überschlägt sich der Wagen eines jungen Autofahrers. Neben ihm sitzen noch vier weiter Männer in dem Wagen.

Während der Fahrer mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wird, werden die Mitfahrer mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Während der Fahrer mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wird, werden die Mitfahrer mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Mücke (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe Mücke (Vogelsbergkreis) sind fünf Menschen verletzte worden, darunter ein Mann schwer. Der 23-Jahre alte Fahrer war mit seinem Wagen nach einer Kurve von der Straße abgekommen und dieser hat sich mehrfach überschlagen. Der Mann wurde dabei in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den 23-Jährigen in eine Klinik. 

Die vier Mitfahrer konnten den Angaben zufolge selbst aus dem Wagen aussteigen. Sie wurden lediglich leicht verletzt. Sanitäter brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

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