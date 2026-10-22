Auto überschlägt sich mehrfach auf Autobahn
Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug, die A7 bei Aalen muss gesperrt werden. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Aalen (dpa/lsw) - Ein Auto hat sich auf der Autobahn 7 bei Aalen mehrfach überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt – wie schwer, blieb bislang unklar. Ein Rettungshubschrauber war im Anflug, weshalb die Autobahn gesperrt werden musste, wie ein Polizeisprecher sagte. Bisherigen Informationen zufolge soll es ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge zum Unfall gekommen sein. Der Hergang blieb allerdings unklar.