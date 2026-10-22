Sperrung und Stau

Auto überschlägt sich mehrfach auf Autobahn

Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug, die A7 bei Aalen muss gesperrt werden. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Ein Hubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Hubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Ein Auto hat sich auf der Autobahn 7 bei Aalen mehrfach überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt – wie schwer, blieb bislang unklar. Ein Rettungshubschrauber war im Anflug, weshalb die Autobahn gesperrt werden musste, wie ein Polizeisprecher sagte. Bisherigen Informationen zufolge soll es ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge zum Unfall gekommen sein. Der Hergang blieb allerdings unklar.

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