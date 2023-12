Auto zu schnell unterwegs: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind zwei Männer schwer und vier Männer leicht verletzt worden. Das Auto eines 19-Jährigen sei in der Gemeinde Groß-Zimmern am späten Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem abbiegenden Pkw zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag nach aktuellem Erkenntnisstand mit.