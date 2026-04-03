A6

Autobahn bei Hockenheim wegen verirrten Rehbocks gesperrt

Das Tier geriet zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun. Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig. Wie der Rehbock schließlich zurück in den Wald gebracht werden konnte.

Ein Rehbock hat sich an die A6 verirrt. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Ein Rehbock hat sich an die A6 verirrt. (Symbolbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Wegen eines verirrten Rehbocks ist die Autobahn 6 bei Hockenheim zwischenzeitlich gesperrt worden. Laut Polizei stand das Tier am Donnerstag an der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun. Ein Verkehrsteilnehmer hatte deswegen die Polizei gerufen. 

Um zu verhindern, dass das Tier auf die Autobahn läuft, versuchten die Beamten, den Rehbock wieder in Richtung Wald zu leiten - allerdings gab es keine Öffnung im Wildschutzzaun. Die Fahrbahn der A6 sei daraufhin komplett gesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zusammen mit dem Revierförster hätten die Polizisten dann nach einem Tor im Zaun gesucht, das Tier eingefangen und wieder in den Wald gebracht. «Kurz darauf sprang der Rehbock zurück ins Unterholz», heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

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