Autobahnausfahrt verpasst: Autofahrer legt Rückwärtsgang ein

Heidelberg (dpa/lsw) - Weil ein stark betrunkener Autofahrer die Autobahnausfahrt verpasst hat, hat der Mann kurzerhand den Rückwärtsgang in seinem Wagen eingelegt. Der 35-Jährige sei in der Nacht rückwärts auf dem Standstreifen der A656 eine kurze Strecke zurückgefahren, teilte die Polizei mit. Bei einem Wendemanöver an der verpassten Ausfahrt am Kreuz Heidelberg sei der Mann dann so gegen einen Betonblock am Fahrbahnrand gefahren, dass das Auto festhing. Zudem war der 35-Jährige noch gegen ein Verkehrsschild und zwei Leitpfosten gefahren.