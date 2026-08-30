Heidelberg

Autobahnausfahrt verpasst: Autofahrer legt Rückwärtsgang ein

Mit 2,1 Promille am Steuer: Ein Autofahrer fährt auf dem Standstreifen rückwärts und bleibt am Betonblock hängen. Die Polizei zieht Konsequenzen.

Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein ab. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein ab. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Weil ein stark betrunkener Autofahrer die Autobahnausfahrt verpasst hat, hat der Mann kurzerhand den Rückwärtsgang in seinem Wagen eingelegt. Der 35-Jährige sei in der Nacht rückwärts auf dem Standstreifen der A656 eine kurze Strecke zurückgefahren, teilte die Polizei mit. Bei einem Wendemanöver an der verpassten Ausfahrt am Kreuz Heidelberg sei der Mann dann so gegen einen Betonblock am Fahrbahnrand gefahren, dass das Auto festhing. Zudem war der 35-Jährige noch gegen ein Verkehrsschild und zwei Leitpfosten gefahren. 

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer stark betrunken und nicht mehr fahrtauglich. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,1 Promille an. Die Beamten zogen den Führerschein des 35-Jährigen ein. Verletzt wurde der Mann bei dem Unfall nicht. Das Auto wurde von einer Fachfirma geborgen.

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