Autofahrer aufgepasst: Schnee und Glätte im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und Winterjacke bleiben im Südwesten griffbereit: Am Dienstag wird es überwiegend stark bewölkt, dazu ziehen immer wieder Schauer durchs Land. Oberhalb der mittleren Lagen fällt Schnee – mit entsprechender Glättegefahr auf Straßen und Wegen. Für Hochlagen des Schwarzwaldes prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Dienstagabend zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 36 Stunden. Vereinzelt sind am Dienstag auch Gewitter möglich.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Temperaturen zeigen sich dabei zweigeteilt: Im Bergland werden nur etwa 2 Grad erreicht, im Breisgau sind dagegen bis zu 9 Grad drin. Dazu weht ein mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Feldberg sind sogar Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer nach. Die Wolken halten sich jedoch vielerorts, streckenweise wird es glatt. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Vor allem im Bergland bleibt es windig mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest.