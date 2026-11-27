Autofahrer fährt mit 115 statt 30 km/h durch Freudenstadt
Mitten im Ort war ein Fahrer 85 km/h zu schnell unterwegs. Was droht ihm nun?
Freudenstadt (dpa/lsw) - Mit 115 statt erlaubten 30 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in Freudenstadt von der Polizei erwischt worden. Der Fahrer war innerorts 85 km/h zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilte.
Der Autofahrer wurde demnach bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei im Landkreis Freudenstadt erwischt. Ihm droht den Angaben zufolge ein Bußgeld in Höhe von 1600 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Unweit der Straße, wo er unterwegs war, befindet sich laut den Angaben eines Polizeisprechers eine kaufmännische Schule und eine Berufsschule.