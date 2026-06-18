Autofahrer flüchtet vor Polizei über A81 bis in die Schweiz

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist bis in die Schweiz entkommen. Der Fahrer sollte an einer Kontrollstelle auf einer Rastanlage an der A81 bei Nufringen (Landkreis Böblingen) überprüft werden, fuhr aber vorbei und zurück auf die Autobahn, um in Richtung Singen zu flüchten, wie die Polizei mitteilte. Während der Fahrt soll er mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Menschen in entgegenkommenden Fahrzeugen gefährdet

Unter anderem drängte er den Angaben nach eine Motorradstreife ab. Anhaltezeichen habe er ignoriert, hieß es. Nahe Rottweil wechselte er auf den Standstreifen und überholte dort nach Polizeiangaben mehrere Fahrzeuge rechts mit einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h.

Im einspurigen Bereich einer Bundesstraße fuhr der Tatverdächtige demnach immer wieder über die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei mehrere Menschen in entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Polizei konnte das Auto wegen der riskanten Fahrweise nicht stoppen, wie es hieß. Schließlich sei der Fahrer über die Grenze in die Schweiz entkommen.

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