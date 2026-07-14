Autofahrer flüchtet vor Polizei und fährt gegen Baum
Polizisten wollen nachts in Ettlingen einen Wagen kontrollieren. Doch der Fahrer macht sich aus dem Staub - weil er Gravierendes zu verbergen hat.
Ettlingen (dpa/lsw) - Ein junger Autofahrer ist in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei feststellte, hat er keinen Führerschein.
Streifenbeamten hatten seinen Wagen in der Nacht auf Sonntag kontrollieren wollen, doch der 20-Jährige raste davon. Polizisten fanden sein Auto in einem Grünstreifen, nachdem er wohl die Kontrolle darüber verloren hatte und gegen einen Baum geprallt war. Im Auto befanden sich ein Messer, Bargeld und geringe Mengen Drogen.
Die 22-jährige Beifahrerin war noch am Unfallwagen, sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst war zu Fuß geflüchtet, wurde in der Folge aber identifiziert. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.