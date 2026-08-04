Verfolgungsfahrt

Autofahrer flüchtet vor Polizei und prallt gegen Baum

Drogen am Steuer: Ein 33-Jähriger rast vor einer Kontrolle davon und flüchtet schließlich zu Fuß. Was ihm jetzt droht.

Der Mann flüchtete in der Nacht vor einer Polizeikontrolle. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Der Mann flüchtete in der Nacht vor einer Polizeikontrolle. (Symbolbild)

Untermünkheim (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle in Untermünkheim (Landkreis Schwäbisch Hall) geflüchtet. Der Mann soll unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Demnach sollte der Autofahrer in der Nacht zum Dienstag kontrolliert werden. Statt anzuhalten, flüchtete er über mehrere Straßen. Während seiner Flucht kollidierte der Wagen mit einem geparkten Auto, einer Mauer, einem Zaun und schließlich mit einem Baum. Anschließend ließ der 33-Jährige sein Auto zurück und versuchte, zu Fuß zu fliehen. Die Beamten konnten den Mann jedoch kurz darauf festnehmen.

Der 33-Jährige musste sich einem Drogentest unterziehen. Verletzungen zog sich der Mann bei seiner Flucht nicht zu, so die Sprecherin. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

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