Autofahrer hupt beim Überholen - Jugendlicher stürzt
Ein Autofahrer überholt einen jungen Radfahrer zu eng. Der erschrickt, prallt gegen den Randstein und wird leicht verletzt - der Autofahrer fährt einfach weiter.
Aulendorf (dpa/lsw) - Ein Autofahrer soll in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) einen jugendlichen Radfahrer beim zu engen Überholen zu Fall gebracht haben - und anschließend weitergefahren sein. Der Junge wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Jugendliche war den Angaben zufolge am Freitag mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn ein Auto mit zu wenig Abstand und hupend überholte. Der Radfahrer erschrak demnach so sehr, dass er gegen den Randstein prallte und stürzte. Ohne nach dem Jugendlichen zusehen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.