Fahrzeugkontrolle

Autofahrer mit möglichem Diebesgut festgenommen

Gefälschter Führerschein, Taschen voller Ware – die Polizei nimmt bei einer Kontrolle auf einer Raststätte drei Verdächtige fest und ermittelt.

Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug auf einer Raststätte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug auf einer Raststätte. (Symbolbild)

Weiterstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat auf einer Raststätte bei Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Auto mit möglichem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro gestoppt. Nach Polizeiangaben entdeckten Zivilbeamte bei einer Kontrolle am Samstag Rucksäcke und Taschen mit Drogerie- und Genussartikeln im Kofferraum des Fahrzeugs. 

Kaufbelege und eine schlüssige Erklärung hätten der Fahrer sowie seine 49 Jahre alte Mitfahrerin und sein 56 Jahre alter Mitfahrer nicht liefern können. Alle drei wurden festgenommen und gegen sie Strafverfahren eingeleitet, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt. 

Zudem soll der 57-Jährige mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen sein. Gegen ihn werde auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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