Alkoholisierte Fahrt

Zeugen stoppen Betrunkenen auf A8-Raststätte

Mit rund 2 Promille wollte ein Fahrer nach einem Unfall einfach weiterfahren. Zeugen griffen ein, bis die Polizei vor Ort war.

Der 48-Jährige übergab einer Polizeistreife freiwillig die Schlüssel zu seinem Fahrzeug. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 48-Jährige übergab einer Polizeistreife freiwillig die Schlüssel zu seinem Fahrzeug. (Symbolbild)

Rutesheim (dpa/lsw) - Zeugen haben einen Betrunkenen auf einer Raststätte der Autobahn 8 an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Zeugin am Samstagmittag die Polizei, als sie einen Fahrer bemerkte, der scheinbar betrunken auf die Raststätte bei Rutesheim (Kreis Böblingen) fuhr. Während des Telefonats habe der Mann weiterfahren wollen, Zeugen hinderten ihn aber daran. 

Laut Polizei übergab der 48-jährige Fahrer einer Streife freiwillig die Autoschlüssel und gab zu, auf dem Parkplatz einen Sattelzug angefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest habe beim 48-Jährigen rund zwei Promille ergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden am Sattelzug betrage rund 1.000 Euro.

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