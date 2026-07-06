Zeugen stoppen Betrunkenen auf A8-Raststätte
Mit rund 2 Promille wollte ein Fahrer nach einem Unfall einfach weiterfahren. Zeugen griffen ein, bis die Polizei vor Ort war.
Rutesheim (dpa/lsw) - Zeugen haben einen Betrunkenen auf einer Raststätte der Autobahn 8 an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Zeugin am Samstagmittag die Polizei, als sie einen Fahrer bemerkte, der scheinbar betrunken auf die Raststätte bei Rutesheim (Kreis Böblingen) fuhr. Während des Telefonats habe der Mann weiterfahren wollen, Zeugen hinderten ihn aber daran.
Laut Polizei übergab der 48-jährige Fahrer einer Streife freiwillig die Autoschlüssel und gab zu, auf dem Parkplatz einen Sattelzug angefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest habe beim 48-Jährigen rund zwei Promille ergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden am Sattelzug betrage rund 1.000 Euro.