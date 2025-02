Zwei Promille, aber nur drei Reifen - Fahrer geschnappt

Wiesbaden (dpa) - Ein betrunkener Fahrer mit einem fehlenden Vorderreifen an seinem Kleintransporter hat in Wiesbaden für Aufsehen gesorgt - und wohl mehrere Unfälle verursacht. Der 26-Jährige fiel einer Streifenbesatzung auf dem Weg in die Innenstadt wegen lauter Schleifgeräusche auf, wie die Polizei mitteilte. Der Grund für den Lärm: Dem Pritschenwagen fehlte am rechten Vorderrad ein Reifen, der 26-Jährige fuhr auf der Felge.