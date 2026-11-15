Zwei Frauen schwer verletzt

Autofahrer prallt gegen Hauswand und greift Helfer an

Nach dem Aufprall gegen ein Wohnhaus müssen Feuerwehrleute zwei schwer verletzte Frauen aus dem Auto befreien. Doch der Fahrer soll die Rettung behindert und später Widerstand geleistet haben.

Der Fahrer soll die Rettung behindert und Einsatzkräfte angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Fahrer soll die Rettung behindert und Einsatzkräfte angegriffen haben. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt und soll anschließend die Rettungskräfte angegriffen haben. Zwei Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt, der 57-Jährige selbst nur leicht, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war den Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Wohnhaus gefahren. Während die Feuerwehr die beiden schwer verletzten Frauen aus dem Auto befreien wollte, soll er die Einsatzkräfte gestört und später Rettungsdienst und Polizei angegriffen haben. Auch bei der Blutentnahme in einer Klinik wehrte sich der 57-Jährige. Er stand mutmaßlich unter Drogen und wurde in Gewahrsam genommen, auch dabei leistete er Widerstand. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.

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