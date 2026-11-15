Autofahrer prallt gegen Hauswand und greift Helfer an

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt und soll anschließend die Rettungskräfte angegriffen haben. Zwei Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt, der 57-Jährige selbst nur leicht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war den Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Wohnhaus gefahren. Während die Feuerwehr die beiden schwer verletzten Frauen aus dem Auto befreien wollte, soll er die Einsatzkräfte gestört und später Rettungsdienst und Polizei angegriffen haben. Auch bei der Blutentnahme in einer Klinik wehrte sich der 57-Jährige. Er stand mutmaßlich unter Drogen und wurde in Gewahrsam genommen, auch dabei leistete er Widerstand. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.