Autofahrer schießt während der Fahrt aus Auto
Ein Autofahrer feuert während der Fahrt auf der L3025 im Taunus zwei Schüsse ab. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Schmitten (dpa/lhe) - Ein unbekannter Autofahrer hat auf der L3025 zwischen Niederreifenberg und Schmitten im Taunus während der Fahrt aus seinem Auto geschossen. Ein unbeteiligter Autofahrer hatte die zweimalige Schussabgabe mit einer vermeintlichen Schusswaffe am Montagnachmittag beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.
Der Autofahrer fuhr daraufhin in unbekannte Richtung davon. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte die Polizei ihn nicht mehr ausfindig machen, heißt es. Sie bittet nun Zeugen, sich zu melden.