Verkehrsunfall

Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Ein Mann kommt bei einem Unfall im Landkreis Böblingen in der Nacht ums Leben. Noch ist vieles unklar.

Ein Mann ist in der Nacht bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Mann ist in der Nacht bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild)

Magstadt (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall bei Magstadt (Landkreis Böblingen) ist in der Nacht ein Mann gestorben. Beteiligt an dem Unfall auf der Strecke zwischen Sindelfingen-Maichingen und Buesnau waren nach ersten Angaben ein Lastwagen und ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Für den Autofahrer kam demnach jede Hilfe zu spät. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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