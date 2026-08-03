Unfall

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf der A8

Ein 69-Jähriger kollidiert bei Sindelfingen mit einem Lastwagen und wird schwer verletzt. Vier Tage später stirbt er im Krankenhaus. Was dazu bekannt ist.

Der 69-jährige Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er vier Tage später starb. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 69-jährige Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er vier Tage später starb. (Archivbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Vier Tage nach einem Unfall auf der Autobahn 8 ist ein 69-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bereits am vergangenen Montag kam der Mann auf der A8 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Angaben nach kollidierte sein Wagen mit einem Aufpralldämpfer und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Lastwagenfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, kollidierte mit dem Wagen des 69-Jährigen. 

Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Freitag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

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