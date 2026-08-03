Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf der A8

Sindelfingen (dpa/lsw) - Vier Tage nach einem Unfall auf der Autobahn 8 ist ein 69-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bereits am vergangenen Montag kam der Mann auf der A8 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Angaben nach kollidierte sein Wagen mit einem Aufpralldämpfer und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Lastwagenfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, kollidierte mit dem Wagen des 69-Jährigen.