Unfall

74-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein Autofahrer gerät im Kreis Sigmaringen in den Gegenverkehr. Es kommt zur Frontalkollision. Der Mann stirbt, eine Frau und ein Kind verletzen sich schwer.

Bei Herdwangen-Schönach ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Bei Herdwangen-Schönach ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. (Symbolbild)

Herdwangen-Schönach (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Frontalzusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen nahe Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) tödlich verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten 74-Jährigen aus seinem Wagen, doch er starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war am Nachmittag auf die Gegenfahrspur geraten und dort gegen den entgegenkommenden Zwölftonner gestoßen. Durch die Wucht wurde sein Auto in den Grünstreifen abgewiesen. Eine 72 Jahre alte Frau und ein zehn Jahre altes Kind im Auto verletzten sich schwer. Der Lasterfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. 

Es entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Ein Gutachter und die Verkehrspolizei sollen die Ursache und den genauen Hergang des Unfalls klären.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frontalkollision auf Bundesstraße - Autofahrer stirbt
Notfall

Frontalkollision auf Bundesstraße - Autofahrer stirbt

Ein 31 Jahre alter Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ein Pritschenwagen entgegen. Die Fahrzeuge prallen zusammen.

15.02.2026

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt
Kreis Schwäbisch Hall

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

Nach einem tödlichen Unfall bei Crailsheim bleibt die L2218 gesperrt. Was über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem Lkw bisher bekannt ist.

11.02.2026

Vier Verletzte bei Glätte-Unfall im Kreis Sigmaringen
Unfälle

Vier Verletzte bei Glätte-Unfall im Kreis Sigmaringen

Am Nachmittag ist es in Baden-Württemberg stellenweise glatt auf den Straßen. Ein Auto gerät in den Gegenverkehr. Vier Männer müssen in Krankenhäuser gebracht werden.

24.12.2025

Betrunkener Mann fährt in Gegenverkehr - Frontalkollision
Frontalzusammenstoß

Betrunkener Mann fährt in Gegenverkehr - Frontalkollision

Ein betrunkener Fahrer gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit einem Auto zusammen. Für einen Alkoholtest soll ihm Blut abgenommen werden - doch er wehrt sich.

25.03.2025

Verkehrsunfall

Frau stirbt bei Autounfall im Kreis Sigmaringen

06.07.2023