Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw
Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn - mit fatalen Folgen. Er stirbt im Krankenhaus.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 521 bei Seckbach ist ein 55-jähriger Autofahrer gestorben. Er sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit.
Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei der Mann am Donnerstagvormittag in Richtung Bergen-Enkheim unterwegs gewesen, als er aus bislang unklarer Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Der 32-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens versuchte demnach noch auszuweichen, ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.
Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.