Unfälle

Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn - mit fatalen Folgen. Er stirbt im Krankenhaus.

Der 55-jährige Autofahrer starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der 55-jährige Autofahrer starb im Krankenhaus. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 521 bei Seckbach ist ein 55-jähriger Autofahrer gestorben. Er sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit. 

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei der Mann am Donnerstagvormittag in Richtung Bergen-Enkheim unterwegs gewesen, als er aus bislang unklarer Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Der 32-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens versuchte demnach noch auszuweichen, ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. 

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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