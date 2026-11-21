Autofahrer stößt mit Traktor zusammen – schwer verletzt
In einer Rechtskurve setzt ein 60-Jähriger zum Überholen an – dann kommt ihm ein Traktor entgegen. Wie der Unfall bei Weil der Stadt ausging.
Weil der Stadt (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor ist ein 60-jähriger Autofahrer bei Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der Mann setzte in einer Rechtskurve trotz Sperrfläche zum Überholen an, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte sein Wagen mit dem Traktor eines 19-Jährigen zusammen und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.
Demnach wurde der 60-Jährige in seinem stark beschädigten Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus; der Traktorfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.