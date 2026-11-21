Weil der Stadt (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor ist ein 60-jähriger Autofahrer bei Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der Mann setzte in einer Rechtskurve trotz Sperrfläche zum Überholen an, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte sein Wagen mit dem Traktor eines 19-Jährigen zusammen und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.