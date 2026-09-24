Unfall im Rhein-Neckar-Kreis

Motorrad stößt gegen Auto - 18-Jähriger schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz: Nach dem Zusammenstoß wird der junge Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen. Was ist die Ursache des Unfalls?

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild)

Dielheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto ist in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Autofahrer habe am Mittwochabend auf Höhe eines Bauernhofs nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen und gebremst, teilte die Polizei mit. Der dahinter fahrende Motorradfahrer habe wohl zuvor überholen wollen und beim Erkennen des Abbiegevorgangs stark gebremst. Er sei gestürzt und gegen das Auto gestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik, der Autofahrer blieb unverletzt.

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