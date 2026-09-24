Motorrad stößt gegen Auto - 18-Jähriger schwer verletzt

Dielheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto ist in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Autofahrer habe am Mittwochabend auf Höhe eines Bauernhofs nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen und gebremst, teilte die Polizei mit. Der dahinter fahrende Motorradfahrer habe wohl zuvor überholen wollen und beim Erkennen des Abbiegevorgangs stark gebremst. Er sei gestürzt und gegen das Auto gestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik, der Autofahrer blieb unverletzt.