Auf der Landstraße

Auto stößt gegen Motorrad - Biker schwer verletzt

Bei Nacht gerät ein Auto bei Ostrach auf die Gegenfahrspur. Das hat schlimme Folgen.

Ein Motorradfahrer wurde bei Ostrach schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Motorradfahrer wurde bei Ostrach schwer verletzt. (Symbolbild)

Ostrach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Ostrach (Kreis Sigmaringen) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos war am späten Dienstagabend auf der Landstraße zwischen zwei Ortschaften in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem entgegenkommenden Biker zusammengestoßen. Ein Gutachter soll die genaue Ursache klären. Der Autofahrer verletzte sich leicht.

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