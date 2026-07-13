Autofahrer überrollt zwei Menschen und fährt davon
Auf einem Fest bei Kehl gibt es eine Schlägerei. Ein Beteiligter verlässt das Gelände mit dem Auto - aber ohne Licht.
Kehl (dpa/lsw) - Ein Autofahrer soll nachts auf einem Feldweg bei Kehl (Ortenaukreis) zwei Menschen überfahren haben und danach weitergefahren sein. Die beiden Überfahrenen wurden verletzt. Wie schwer, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Sie geht davon aus, dass die beiden Menschen bereits auf dem Feldweg lagen und der Fahrer sie nicht absichtlich überrollt hat.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer mit ausgeschaltetem Licht unterwegs und sah die beiden nicht - mutmaßlich, weil er bei dem unerlaubten Befahren des Feldwegs nicht erwischt werden wollte. Zeugen riefen die Polizei. Streifenwagen kontrollierten den Wagen kurz darauf.
Laut Polizei hatte zuvor in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fest stattgefunden. Auf dem Gelände soll es eine Schlägerei gegeben haben. Der Autofahrer und seine Mitfahrer sollen mit der Schlägerei in Zusammenhang stehen, hieß es. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.