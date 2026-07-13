Autofahrer überrollt zwei Menschen und fährt davon

Kehl (dpa/lsw) - Ein Autofahrer soll nachts auf einem Feldweg bei Kehl (Ortenaukreis) zwei Menschen überfahren haben und danach weitergefahren sein. Die beiden Überfahrenen wurden verletzt. Wie schwer, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Sie geht davon aus, dass die beiden Menschen bereits auf dem Feldweg lagen und der Fahrer sie nicht absichtlich überrollt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer mit ausgeschaltetem Licht unterwegs und sah die beiden nicht - mutmaßlich, weil er bei dem unerlaubten Befahren des Feldwegs nicht erwischt werden wollte. Zeugen riefen die Polizei. Streifenwagen kontrollierten den Wagen kurz darauf.

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