Autofahrer übersieht Radfahrer: 82-Jähriger stirbt
Ein eingeschaltetes Licht, aber kein Helm: Ein Radfahrer verunglückt in Sigmaringen. Was die Polizei bisher zum Unfallhergang weiß.
Sigmaringen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall in Sigmaringen ist ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Ein Autofahrer habe den Mann, der die gleiche Landstraße am Fahrbahnrand befuhr, am frühen Abend übersehen und sei mit diesem kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer sei dabei lebensgefährlich verletzt worden und im Krankenhaus gestorben. Nach ersten Ermittlungen habe der Fahrradfahrer Licht am Fahrrad gehabt, jedoch keinen Helm getragen.