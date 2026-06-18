Fahrradfahrer nach Unfall mit Krankenwagen in Lebensgefahr

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist in Karlsruhe von einem Rettungswagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige habe eine Fußgängerfurt mit Ampel überquert, als ihn der Rettungswagen im Einsatz frontal erfasste, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus.