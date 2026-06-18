Fahrradfahrer nach Unfall mit Krankenwagen in Lebensgefahr
Nach einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen schwebt ein Radfahrer in Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Ampelschaltung am Unfallort.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist in Karlsruhe von einem Rettungswagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige habe eine Fußgängerfurt mit Ampel überquert, als ihn der Rettungswagen im Einsatz frontal erfasste, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus.
Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls am Mittwoch. Unklar war zunächst, ob der Fahrradfahrer Grün hatte, ob das Martinshorn des Rettungswagens eingeschaltet war und ob der Mann einen Helm trug.