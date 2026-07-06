Transporter erfasst Radfahrer – Lebensgefahr
Mitten auf der Landstraße kracht ein Kastenwagen in einen Radfahrer. Ein Rettungshubschrauber muss den Schwerverletzten in eine Klinik fliegen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Mosbach (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Kastenwagen ist ein Radfahrer im Neckar-Odenwald-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige war am Nachmittag auf einer Landstraße unterwegs, als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. In diesem Moment sei der Kastenwagen von hinten auf das Fahrrad aufgefahren.
Durch die Kollision wurde der Radfahrer in den Straßengraben geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 23 Jahre alte Fahrer des Kastenwagens blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Mosbach und dem Billigheimer Ortsteil Sulzbach. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.