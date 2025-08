E-Scooter-Fahrer versucht Polizei zu täuschen

Der 17-Jährige füllte bei der Kontrolle in der Breslauer Straße in Weinheim Wasser in den Urinbecher, um seinen Cannabis-Konsum zu vertuschen. Die Polizisten bemerkten das natürlich, die zweite Probe ergab einen positiven Nachweis.