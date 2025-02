Weinheim: Drängler verursacht Unfall auf A5 mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

Weinheim. Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat einen Unfall am Samstagabend auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim verursacht (wir berichteten). Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden vier Personen bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die A5 in Richtung Heidelberg wurde infolge des Unfalls vorübergehend voll gesperrt - und noch vor 22 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.