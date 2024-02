Autorennen durch Innenstadt - 49-Jähriger angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Autofahrer, der in Frankfurt mit zu 160 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet sein soll, muss sich nun vor Gericht verantworten. Am Donnerstag (13.00 Uhr) beginnt am Amtsgericht Frankfurt der Prozess. Angeklagt ist der Autofahrer wegen eines verbotenen Autorennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht. Der 49-Jährige soll im Februar vergangenen Jahres zunächst in der Frankfurter Innenstadt einen Auffahrunfall verursacht haben. Danach flüchtete er vor dem Unfallgegner - und später vor Polizeifahrzeugen. Erst nach einer Verfolgungsjagd durch den Frankfurter Süden konnte er in der Nähe von Mörfelden-Walldorf von Polizisten gestellt werden. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen