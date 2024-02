Beim Küssen von Auto erfasst: Urteil gegen Fahrer erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Abruptes und tragisches Ende eines innigen Moments: Vor achteinhalb Jahren küsst sich ein Paar auf einem Zebrastreifen. Ein Auto fährt auf die beiden zu, die Frau wird erfasst und stirbt. An diesem Montag (15.30 Uhr) fällt nun voraussichtlich das Urteil gegen den 34 Jahre alten Autofahrer vor dem Landgericht Frankfurt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben in dem seit gut einem Jahr laufenden Prozess eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen gefordert. Der Verteidiger plädierte stattdessen auf Körperverletzung mit Todesfolge und eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Der Angeklagte war im August 2015 in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) ungebremst auf das Liebespaar auf dem Zebrastreifen zugerast. Die Frau geriet unter den Wagen und wurde 400 Meter mitgeschleift. Sie starb kurz darauf an ihren schweren Verletzungen. In einem ersten Prozess war der Mann zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil jedoch aus rechtlichen Gründen aufgehoben.